Защитники Приднестровья пройдут курс реабилитации в Абхазии

Полпред Абхазии в Приднестровье обсудил в Кабмине ПМР планы двухстороннего сотрудничества, а также подготовку договора на протезирование в 2020 году.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Сегодня в Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики состоялась встреча заместителя министра Олега Федотова и полномочного представителя Республики Абхазия в ПМР Александра Ватамана, сообщается на сайте Представительства.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с протезированием приднестровских инвалидов в Абхазии в Республиканском реабилитационном центре.

Пребывание в Абхазии инвалидов - защитников Приднестровья, их протезирование осуществляется на основании договора, заключенного подведомственными организациями Министерства по социальной защите и труду ПМР и Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия - Республиканским реабилитационным центром (Республика Абхазия, город Гагра) и "Республиканским центром по протезированию и ортопедии" (ПМР, город Тирасполь).

В настоящее время протезирование двух ног в Абхазии проходит руководитель общереспубликанской организации "Инвалиды войны – защитники Приднестровья" Николай Кушнир.

В поездке его сопровождает председатель Дубоссарского общества инвалидов локальных войн и вооруженных конфликтов Григорий Брагуца.

В 2018 году программа протезирования инвалидов-защитников Приднестровья в Абхазии позволила принять в Республиканском реабилитационном центре две группы приднестровских инвалидов – защитников Приднестровья.

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