Bloomberg: сенат США определился с санкциям против "Северного потока — 2"

Ранее о планах включить санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, санкции затронут суда, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний, которым могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

Сенаторы планируют настаивать на том, чтобы законопроект был принят именно в такой редакции, так как они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта, отмечает Bloomberg.

Глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш ранее заявил, что представители верхней палаты конгресса вынуждены пойти на введение санкции, поскольку "окно возможностей закрывается" и большая часть газопровода уже построена. По мнению политика, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. А если санкции будут применены, то, считает Риш, России придется искать новых подрядчиков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков охарактеризовал инициативу США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", как попытку американских законодателей найти "новые струны" в санкционной политике.

"США цинично продавливают свои интересы с одной стороны, но также это попытка найти новые струны в санкционной политике", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат отметил, что санкции могут стать "значительным препятствием" для того, чтобы строительство трубопровода было завершено, но выразил уверенность в том, что эти препятствия удастся преодолеть.

"В строительстве газопровода заинтересованы и российская сторона, и наши партнеры. Он неслучайно появился, неслучайно ведется строительство. Газопровод очень нужен для обеспечения энергобезопасности Европы. Именно для обеспечения энергобезопасности, а не для создания энергозависимости, как это пытаются представить люди в Вашингтоне", - резюмировал Новиков.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.

В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.

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