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Строительство газопровода Северный поток — 2. Архивное фото

Bloomberg: сенат США определился с санкциям против "Северного потока — 2"

© Nord Stream 2 / Paul Langrock
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Ранее о планах включить санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, передает агентство Bloomberg.

По данным агентства, санкции затронут суда, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний, которым могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

Сенаторы планируют настаивать на том, чтобы законопроект был принят именно в такой редакции, так как они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта, отмечает Bloomberg.

Укладка труб на последнем участке Северного потока - 2
Ruptly / Sputnik / marinetraffic.com / Storm Visuele Producties / Herbert Geusgen
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Глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш ранее заявил, что представители верхней палаты конгресса вынуждены пойти на введение санкции, поскольку "окно возможностей закрывается" и большая часть газопровода уже построена. По мнению политика, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. А если санкции будут применены, то, считает Риш, России придется искать новых подрядчиков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков охарактеризовал инициативу США ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", как попытку американских законодателей найти "новые струны" в санкционной политике.

"США цинично продавливают свои интересы с одной стороны, но также это попытка найти новые струны в санкционной политике", - сказал РИА Новости Новиков.

Депутат отметил, что санкции могут стать "значительным препятствием" для того, чтобы строительство трубопровода было завершено, но выразил уверенность в том, что эти препятствия удастся преодолеть.

"В строительстве газопровода заинтересованы и российская сторона, и наши партнеры. Он неслучайно появился, неслучайно ведется строительство. Газопровод очень нужен для обеспечения энергобезопасности Европы. Именно для обеспечения энергобезопасности, а не для создания энергозависимости, как это пытаются представить люди в Вашингтоне", - резюмировал Новиков.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.

В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.

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Теги:
Северный поток, США, санкции


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