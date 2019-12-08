Быстрые и опасные: "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Корпорация "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, передает РИА Новости.

"Корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Также отмечается, что флагманский продукт компании — новейший авиационный комплекс МиГ-35 — сегодня производится в интересах Минобороны России в рамках контракта, заключенного на форуме "Армия-2018".

"Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация модернизирует всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет", — отмечается в релизе.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Его летные испытания прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.

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