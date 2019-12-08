17:40 08 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.72
  • EUR70.76
Поиск

Быстрые и опасные: "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники

© Sputnik / РИА Новости
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102897/03/1028970363.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191208/1028970410/Bystrye-i-opasnye-MiG-razrabatyvaet-boevye-skorostnye-bespilotniki.html

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" отмечает восьмидесятилетие создания в воскресенье 8 декабря.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Корпорация "МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, передает РИА Новости.

"Корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Также отмечается, что флагманский продукт компании — новейший авиационный комплекс МиГ-35 — сегодня производится в интересах Минобороны России в рамках контракта, заключенного на форуме "Армия-2018".

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Основные страны-производители комплексов беспилотных летательных аппаратов

"Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация модернизирует всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет", — отмечается в релизе.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Его летные испытания прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.

Читайте также:

Теги:
беспилотники, Россия, МиГ (корпорация)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет
транс
Мода или каприз: как на Западе набирает популярность гендерно-нейтральное воспитание
Инфографика
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться