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Израильский истребитель F-16

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа

© AFP 2019 / Government Press Office
В мире
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Sputnik Абхазия
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Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа, две из которых были сбиты.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Израильская армия заявила, что атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории, передает РИА Новости.

"Три ракеты были выпущены ранее из сектора Газа по городам Израиля. В ответ истребители армии обороны Израиля и боевые вертолеты нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении армии в Twitter.

Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

С середины ноября, когда израильские ВВС ликвидировали командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата, на границах анклава обострилось противостояние палестинских вооруженных формирований с израильской армией.

Боец в маске под флагом Палестины. Архивное фото
© AP Photo / Adel Hana
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Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.

История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах

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Теги:
Сектор Газа, Палестина, Израиль


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