В WhatsApp появилась новая функция для забывчивых

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания").

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания, об этом сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Новая функция доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей отключать уведомления из различных групповых чатов, при этом не выходя из самих чатов.

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