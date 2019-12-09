14:20 09 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.72
  • EUR70.50
Поиск
WhatsApp

В WhatsApp появилась новая функция для забывчивых

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
1085 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102897/92/1028979213.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191209/1028978362/V-WhatsApp-poyavilas-novaya-funktsiya-dlya-zabyvchivykh.html

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания").

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания, об этом сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Новая функция доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей отключать уведомления из различных групповых чатов, при этом не выходя из самих чатов.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
V — значит юбилей: Sputnik Абхазия 5 лет
Люди бегут и спасаются: извержение вулкана в Новой Зеландии
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться