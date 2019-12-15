15:04 15 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.55
  • EUR69.86
Поиск
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото

Ждут ответа талибов: США планируют вывод трети своих военных из Афганистана

© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102902/51/1029025195.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191215/1029025233/Zhdut-otveta-talibov-SShA-planiruyut-vyvod-treti-svoikh-voennykh-iz-Afganistana.html

Ранее близкий к талибам источник сказал, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Делегации США и афганского радикального движения "Талибан" обсуждают в Катаре соглашение о прекращении огня и снижении насилия, рассказал РИА Новости глава делегации США на переговорах Залмай Халилзад.

"Мы обсуждаем с ними сейчас прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа. Также идет обсуждение будущей системы контроля и проверки выполнения договоренностей, которые могут быть достигнуты", - сказал Халилзад.

На фоне возобновления переговоров США с представителями афганского радикального движения "Талибан" в Катаре телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что США намерены объявить на следующей неделе о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране.

© REUTERS / STR
Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться

По данным телеканала, после вывода в Афганистане останется от восьми до девяти тысяч американских военнослужащих. Вывод войск будет осуществляться постепенно и растянется на несколько месяцев.

США и талибы ранее провели восемь раундов переговоров в Дохе и за это время согласовали мирный договор, который предусматривал прекращение огня и вывод из Афганистана иностранных войск в обмен на гарантии талибов о ненападении на США или другие страны на контролируемой ими территории.

В сентябре этого года после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Однако после трехмесячного перерыва переговоры между талибами и США возобновились в Дохе.

Читайте также:

Теги:
Талибан, Дональд Трамп, Афганистан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победительница с Ямайки и ее соперницы: финал конкурса "Мисс Мира 2019"
Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз
Юный русский богатырь: как 11-летний силач поднимает вес вдвое больше своего
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться