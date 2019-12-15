Зеленский о встрече с Путиным: можем положить конец войне на Украине

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялась после саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник 9 декабря.

СУХУМ 15 дек - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) по Донбассу дают возможность "добиться результата – конец войны на Украине", передает РИА Новости.

"Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы", - сказал президент Украины, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский подчеркнул, что встречи подобного рода открывают возможность положить конец войне на Украине.

"Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата – конец войны на Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", — подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что у Киева "немножко другие взгляды" на минские соглашения, но главное – положено начало общению.

В понедельник лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

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