Закрыть военные базы и признать геноцид индейцев: Эрдоган пригрозил США

Ранее США ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в ответ на санкции США, передает РИА Новости.

"Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в наших отношениях. Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - сказал Эрдоган.

Авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. Военные обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая дислоцирована в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Кроме того, сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Более того, в документе содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.

Президент Турции заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

"Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - сказал Эрдоган.

В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году.

Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

В свою очередь Пентагон стремится сохранить дружественные отношения с Турцией, заявил представитель ведомства.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции… Министерство прилагает усилия, чтобы сохранить эти отношения, одновременно поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил роль Турции в Афганистане, Косово и Ираке.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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