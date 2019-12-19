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Владимир Мамонтов

Журналист Мамонтов о Sputnik: власти Эстонии играют роль сторожевых псов

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Sputnik Абхазия
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Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов прокомментировал действия эстонских властей в отношении агентства.

Sputnik, Лев Рыжков

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

"Многие жители Эстонии воспринимают Sputnik как отдушину в достаточно затхлой информационной атмосфере, - отметил Мамонтов. – Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", - отметил Владимир Мамонтов.

Мамонтов отметил, что у российских СМИ время от времени возникают проблемы в европейских странах. Однако Эстония превзошла всех в травле и преследовании непровластных изданий.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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"Руководство стран молодой "европейской демократии" взяло на себя роль сторожевых мосек, - отметил Владимир Мамонтов. – Эти моськи будут гавкать гораздо громче больших собак и по первому зову расскажут о "российской опасности" или "красной угрозе". И, как мы видим, они не чураются ничего", - подчеркнул журналист.

Явлением того же ряда, что и давление на Sputnik, журналист считает скандальное высказывание министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

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Теги:
Эстония, Sputnik


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