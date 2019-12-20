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Депутат Госдумы: Россия поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ тему давления на Sputnik Эстония

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал действия эстонских властей в отношении агентства Sputnik Эстония.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik, Мария Науменко. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что российские парламентарии поднимут вопрос о ситуации со Sputnik на международных площадках, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

"Привлекая внимание этих крупнейших международных организаций, где полноправным членом является Эстония, к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания, ни протянутого искусственно за какие-то места, ни чего-либо объективного", - ответил Слуцкий на вопрос корреспондента Sputnik Эстония.

По его мнению, урегулировать эту ситуацию помогут контакты на уровне глав государств.

"Будем надеяться, что в рамках, может быть, контактов между руководством наших стран удастся эту ситуацию урегулировать, у нас еще есть время, поэтому я, если брать мою личную позицию, уповаю скорее на это, нежели на вмешательство международных организаций. Хотя на недопустимость подобных подходов на международных площадках можно и должно указывать, - добавил он. - Рассчитывайте на комитет по международным делам. В рамках наших возможностей будем обязательно вас поддерживать. Надеюсь, что ситуация будет разрешена".

Левон Галустян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Галустян о ситуации со Sputnik Эстония: властям страны нужно посмотреть в зеркало

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам редакции  Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если те до 1 января 2020 года не уволятся из российского СМИ. Ведомство объяснило это необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" (медиагруппа, к которой относится Sputnik — ред.) Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится, и ни в одной стране ЕС подобных мер к его сотрудникам не применяется.

Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян публично обратилась к эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с призывом не допустить аресты журналистов.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

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Теги:
Эстония, Sputnik


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