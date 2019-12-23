Связаны окончательно: Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. За рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Президент Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ранее Ростехнадзор заявил о технологической готовности железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря. Состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 и первым пройдет по Крымскому мосту, тем самым возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

"Поезд пересечет Керченский пролив по мосту 25 декабря примерно в 2:10 - 2:40", - сообщил инфоцентр.

При проезде поезда мост будет освещен, а арки окрасятся в цвета российского флага.

Железнодорожная часть моста через Керченский пролив по проекту рассчитана на работу, близкую к ритму метрополитена, отметили в инфоцентре.

"По проекту мост может работать в ритме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов", - говорится в сообщении.

Экономия перевозчиков

Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, добавили в инфоцентре "Крымский мост".

"С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По информации инфоцентра, за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 миллиона машин, в том числе 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов.

"Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года (5,1 миллиона транспортных средств)", - говорится в сообщении.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой России началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. Поезд № 7 круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь с 1959 по 2014 годы и перевез 15 миллионов пассажиров, напомнили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

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