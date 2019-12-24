Журналисты из России впервые посетили бывшую столицу ИГ* Ракку

СУХУМ, 24 дек — Sputnik. Российские журналисты под охраной военных впервые посетили бывшую столицу террористической группировки ИГ* — Ракку, передает РИА Новости.

На центральной городской площади красуется надпись I love Rakka, но от крупного населенного пункта почти ничего не осталось. Весной 2013 года город был захвачен террористами ИГ*, а в 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства"*. Осенью 2017 года началась операция международной коалиции по освобождению Ракки, в ходе которой жилой фонд города был разрушен на 80%.

В Ракке до войны выращивали треть всей сирийской пшеницы. Сейчас крупнейший элеватор провинции лежит в руинах, разрушению подверглись предприятия по производству сахара и бетона и по переработке злаков. Оставшиеся здесь горожане испытывают серьезные сложности с работой и пропитанием. Вдоль главной дороги Ракки открыты первые магазины, но покупателей почти нет: люди лишь там, где продают хлеб, дешевую еду вроде шаурмы и поношенную одежду.

"Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире", — возмущается местная жительница Аиша.

При этом жить в Ракке до сих пор опасно, здесь скрываются боевики, многие места заминированы — на них и сейчас подрываются в основном местные жители. Только за последний год здесь, по официальным данным, погибли 119 человек.

"Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите, граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов. Полиция и военные Сирийских демократических сил (курдские SDF), в суннитские районы, где проживают арабы, после серии терактов заезжать опасаются", — сказал журналистам один из местных жителей Омар.

Обстановка в городе осложняется тем, что были взорваны мосты через Евфрат, на котором стоит Ракка. Единственный способ добраться на другой берег к родственникам — паром, который стоит один доллар США, что для местных очень дорого.

В то же время российские военные, которые уже провели ряд гуманитарных акций в этой провинции, рассматривают сейчас возможность помочь в восстановлении ее инфраструктуры.

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