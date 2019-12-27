МИД Эстонии: Таллин не изменит позицию по Sputnik

Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии ранее аргументировало угрозы в адрес Sputnik Эстония необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся "давлению" иностранных государств в ситуации со Sputnik Эстония, передает РИА Новости.

"Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, касающихся беспристрастного применения закона на территории Эстонской Республики. Что касается Sputnik, то эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины", - заявил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, финансовые ограничения, применяемые к Sputnik в Эстонии, вызваны тем, что под европейскими санкциями находится генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который "имеет влияние на деятельность агентства Sputnik".

"Но я хочу подчеркнуть, что никаких действий с контентом этого веб-портала не предпринималось. Эти финансовые санкции, по нашей оценке, как раз и ограничивают экономическую активность. Я думаю, что это оправдано. Мы проинформировали юридическую службу Европейской комиссии. Соответствующие европейские агентства в Европейской комиссии заявили, что эти шаги Эстонской республики по применению данного регламента санкций ЕС являются уместными", - сказал Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Ситуация со со Sputnik Эстония

Осенью 2019 года сотрудники Sputnik Эстония столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны властей и финансовых учреждений. Первый удар нанесли эстонские филиалы международных банков, которые заморозили переводы заработных средств, а также налоговые и другие платежи. В результате арендодатель вынужден был разорвать с редакцией договор об аренде офиса.

В середине декабря Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны направило сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами уголовного преследования в случае, если те до 1 января 2020 года не покинут свое место работы, прекратив трудовые отношения с головной организацией.

Ведомство аргументировало это необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" (медиагруппа, к которой относится Sputnik — Ред.) Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится, и ни в одной стране ЕС подобных мер к его сотрудникам не применяется.

Реакция на давление

Действия официального Таллинна в отношении Sputnik Эстония в МИА "Россия сегодня" назвали произволом, а главный редактор Маргарита Симоньян публично обратилась к эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с призывом не допустить аресты журналистов.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь назвал действия эстонских властей "самодеятельностью". "Глава МИД Эстонии утверждает, что Таллин проводит в отношении агентства Sputnik санкционную политику ЕС. Это не так. Санкции ЕС не предполагают закрытие СМИ. Это эстонская самодеятельность, причём плохая. И власти Эстонии ещё просят сохранить российский транзит через порт Таллина!" - написал он в Twitter.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik Эстония. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила в воскресенье, что Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония. По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными". Сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, "одумаются и остановятся". Матвиенко подчеркнула, что "подобные действия будут негативно сказываться на российско-эстонских отношениях в целом".

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