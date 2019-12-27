Обнулились: Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу

Отказ от исков, по которым на данный момент не принято окончательное решение, стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Москва и Киев договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва и Киев договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, передает РИА Новости.

"Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал Новак.

Возможность отказа от взаимных исков была предусмотрена в протоколе о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Также не исключается возможность того, что в следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

По вопросу урегулирования юридических разногласий "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

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