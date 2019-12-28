Согласована дата обмена военнопленными в Донбассе

Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов ранее рассказал, что контактной группе по Донбассу удалось согласовать условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, передает РИА Новости.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", - говорится в заявлении Морозовой, опубликованном на сайте омбудсмена ДНР.

Кроме того, сообщается, что ДНР должна вернуть на Украину 55 человек, Киев в свою очередь передаст 87 человек. В пресс-службе омбудсмена отметили, что это предварительное количество. На данный момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на финальной в этом году встрече контактной группы в Минске не договорились об обмене пленными.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция и Россия) по итогам переговоров, прошедших 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе отмечается, что Минские соглашения продолжают быть базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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