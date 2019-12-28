Согласована дата обмена военнопленными в Донбассе

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова рассказала, что обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, передает РИА Новости.
"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", - говорится в заявлении Морозовой, опубликованном на сайте омбудсмена ДНР.
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Донбасс и Киев на финальной в этом году встрече контактной группы в Минске не договорились об обмене пленными.
Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция и Россия) по итогам переговоров, прошедших 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе отмечается, что Минские соглашения продолжают быть базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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