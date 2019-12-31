Есть контракт: Россия и Украина договорились о транзите газа

"Газпром" ранее согласился выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, а украинское правительство должно подписать мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что спустя пять дней переговоров Москва и Киев подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, передает РИА Новости.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", — заявил Миллер.

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", — отметил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более 7 миллиардов долларов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев", - написал Зеленский в Facebook вечером в понедельник.

Как отметил Зеленский, согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие четыре года. Объемы прокачки могут быть увеличены.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Позднее компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.

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