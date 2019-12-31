Душили, вешали, били током: участник обмена пленными рассказал о пытках в СБУ

В воскресенье 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР. На Украину вернулись 76 силовиков, а в Донецк и Луганск 124 ополченца.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Освобожденный в ходе обмена сторонник самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Скрипник рассказал РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины избивали пленных под видом встреч с адвокатом, когда узнали об их отказе от признаний, полученных под пытками.

"Когда дело передали в суд после шести месяцев, мы отказались от всех постановочных показаний и решили себя защищать. И они уже не имели права нас забирать из тюрьмы на какие-то следственные действия. Поэтому приезжали и избивали в тюрьме. Нас выводили под предлогом встречи с адвокатом, выводили в следственную комнату, где определенный бокс, не закрывался который. И именно там, в этом помещении, нас избивали", - рассказал Скрипник.

Скрипник вспомнил, что для получения нужных показаний для суда сотрудники СБУ применяли пытки электричеством.

"Также использовалась активно "динамо-машина", это такой большой генератор тока, я даже не могу представить какого напряжения... Запах жаренного собственного мяса было слышно. Так как клейма вставляли в челюсть, привязывали второй провод к пальцу ноги и пропускали через все тело ток", - сказал Скрипник.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины заставляли пленных сторонников Донецкой народной республики под пытками признаваться в прохождении военной подготовки на территории России.

"Было отрежиссировано, было отрепетировано очень много различных постановочных сцен, нас заставляли заучивать определенные тексты. Опознавать людей, которых мы никогда не видели и не знали. Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был. Таким образом, они хотели преподнести, что ополченцы - террористы, которые совершают преступления и во всем виноваты, но за пять лет у них это так и не получилось", - сказал собеседник агентства.

Более того, Скрипник подчеркнул, что с момента задержания в течение нескольких недель сотрудники СБУ и бойцы добровольческих батальонов пытали его с целью заставить взять на себя ответственность за преступления, совершенные украинскими силовиками в городе Мариуполь 9 мая 2014 года.

"В основном это было провокационное: расстрел здания УВД 9 мая, тогда погибли и сотрудники милиции, и мирные жители в разных концах города, был расстрел праздничного шествия в честь 9 мая, и само здание УВД уничтожено", - сказал Скрипник.

Бывший пленный рассказал, что тех, кто отказывался оговаривать себя или пытался каким-то другим способом уйти от якобы "признания", ожидало продолжение пыток.

"В случаях, если забывали текст или пытались увиливать, не подчиниться их требованиям, если так можно выразиться, были применены более жесткие меры. Это и "ихтиандр", такая широко применяемая у них практика топления человека, то есть заливания воды в дыхательные пути до потери сознания, потом в чувства приводили уже электрошокером", - рассказал Скрипник.

Первый за два года обмен между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками прошел 29 декабря в районе города Горловка в Донбассе.

Среди участников обмена был и Скрипник, который вместе с Вячеславом Бирюковым, Александром Стельниковичем и Евгением Дружининым подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Их задержали еще в августе 2014 года, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность. Четверым удалось добиться от киевских властей возбуждения уголовных дел по факту пыток, но никакого движения по этим делам в украинском суде до сих пор нет.

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