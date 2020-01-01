Ким Чен Ын пригрозил показать новое стратегическое оружие: в США отреагировали

Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии КНДР в течение семи часов выступал со сводным докладом о строительстве государства, развитии экономики и вооруженных сил.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии, что КНДР не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимает никаких ответных мер, передает РИА Новости.

Северокорейский лидер подчеркнул, что КНДР прекратила ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с США и закрыла ядерные полигоны, но за прошедшие два года США не представили никаких ответных действий.

"США не то что не предприняли ответных действий, они еще и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас, и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР. В такой ситуации исчезли основания оставаться односторонне связанными публичными обещаниями, это портит и международные усилия по сокращению и предотвращению распространения ядерных вооружений", - заявил Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын заверил, что "не позволит злоупотреблять диалогом", и если США не ликвидируют свою враждебную политику в отношении КНДР, "денуклеаризации КНДР не будет никогда".

Глава КНДР также заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

"КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для защиты страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир. В скором времени мы покажем всем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", — сказал Ким Чен Ын.

Кроме того, Ким Чен Ын считает, что чем дольше США тянут время, тем более беспомощны они будут перед мощью КНДР.

"Чем дольше США тянут время, делают неясными результаты переговоров КНДР-США, тем более беспомощны они будут перед непредсказуемо увеличивающейся мощью КНДР, тем в более отчаянном положении они окажутся", - заявил он.

Реакция США

Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений КНДР о новом оружии отметил, что надеется на соблюдение обещаний, которые дал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Думаю, что он человек слова", - сказал Трамп журналистам.

Американский президент также вновь заявил, что рассчитывает получить в подарок от Ким Чен Ына восточную вазу, но не пояснил, почему.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "пойдет другим курсом".

"Мы по-прежнему надеемся, что председатель Ким изберет другой курс. Надеюсь, что он изберет мир и процветание, а не конфликт и войну", - сказал Помпео.

По мнению Помпео, если северокорейский лидер лидер нарушит обещания, это будет "разочаровывающим обстоятельством".

Южная Корея предостерегает Северную

Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове. Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре", - заявил на брифинге представитель ведомства

КНДР и ядерный вопрос

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение санкций со стороны Совбеза ООН. Однако после серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Пхеньян заявил, что достиг цели и готов к денуклеаризации, под которой подразумевает вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

После этого состоялись два саммита США — КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений. Но в последнее время этот диалог застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, а КНДР отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

После того как встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончилась провалом, Пхеньян взял на себя обязательство не проводить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, однако ничего не обещал касательно испытаний двигателей, запуска спутников или баллистических ракет средней и малой дальности.

В последние месяцы КНДР все чаще напоминает, что в конце года истекает срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Как заявил северокорейский МИД, КНДР сделала уже достаточно шагов навстречу США, и если Вашингтон не предпримет ничего в ответ, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

Тем не менее американский лидер Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

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