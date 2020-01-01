Терпение лопнуло: Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Во вторник вечером женщина рассердила папу Франциска, который вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы полюбоваться установленными там под елью рождественскими яслями и поприветствовать верующих.

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Папа римский Франциск отшлепал женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина схватила понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом. Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.

Охрана папы оперативно вмешалась в происходящее.

Уже в среду Папа Римский Франциск извинился за свое поведение накануне, когда он "потерял терпение".

"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал понтифик в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.

Видеозапись инцидента, которую можно увидеть на ватиканском YouTube-канале Vatican Media, широко разошлась в соцсетях.

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