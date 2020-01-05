Трамп готов атаковать 52 цели в Иране: Тегеран заявил о "стратегическом возмездии"

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если под угрозой окажется жизнь и здоровье американцев, передает РИА Новости.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь, поддерживая союзнические отношения с США, заявил, что Вашингтон действовал в соответствии с международным правом, защищая себя от тех, кто "создает неминуемую угрозу".

"Согласно международному праву, США вправе защищать себя от тех, кто создает неминуемую угрозу для их граждан", - пояснил он.

Глава минобороны Великобритании также обратил внимание на то, что в течение последних нескольких месяцев войска США в Ираке неоднократно подвергались атакам со стороны ополченцев, поддерживаемых Ираном.

Конец американского присутствия

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.

"За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе", - сказал Салами и добавил, что "акт возмездия затронет обширную территорию".

США, убив генерала Сулеймани, спровоцировали конец своего присутствия в регионе, уверен командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

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