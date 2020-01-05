Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди в воскресенье рекомендовал парламенту принять решение об окончательном одномоментном выводе иностранных войск из страны.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, передает РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди.

"Прекращение присутствия иностранных военных - самое лучшее решение, несмотря на внутренние и внешние трудности", - сказал премьер.

Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании вооруженных сил США подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ.

Убийство Сулеймани и протесты в Ираке

Обстановка в Багдаде обострилась 31 декабря, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военные применили слезоточивый газ, 1 января нападения прекратились.

Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимо.

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