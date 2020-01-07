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Больше миллиарда: мультфильм от Disney снова установил рекорд по сборам

© Foto / Компания Walt Disney Animation Studios
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Sputnik Абхазия
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Это уже шестая за год картина студии, которой удалось собрать такую сумму. Ранее за миллиард перевалили сборы картин "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "Человек-паук: Вдали от дома", "Аладдин" и "История игрушек-4".

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм "Холодное сердце — 2". Об этом сообщает портал Boxofficemojo.

Собранная в прокате сумма составила один миллиард 325 миллионов долларов. Предыдущий рекорд принадлежал первой части анимационного фильма "Холодное сердце", она заработала один миллиард 281 миллион долларов. 

© AFP 2019 / Getty Images / Vivien Killilea
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Мультфильм "Холодное сердце — 2" киностудии Walt Disney начали показывать в кинотеатрах в ноябре 2019 года. В новой части герои отправляются на далекий север, чтобы узнать тайну загадочного голоса, который слышала принцесса Эльза, спасают королевство и, конечно, укрепляют родственные узы. 

В США касса мультфильма составила 367 миллионов долларов. Всего в 2019 году картины Disney собрали в прокате более 10 миллиардов долларов, пока это максимальный результат студии за всю историю существования.

Ожидается, что большую кассу Disney принесет и девятый эпизод космической киносаги "Звездные войны" "Скайуокер. Восход", который выйдет на экраны в декабре.

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Теги:
Уолт Дисней


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