Новые технологии и алгоритмы: названы самые интересные изобретения 2019 года

СУХУМ, 7 янв – Sputnik. Роспатент составил рейтинг наиболее интересных и полезных патентов на изобретения по итогам прошлого года.
Возглавила список разработка ученых из Новосибирского института органической химии и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Исследователи представили новое средство против вируса Эбола. Его преимущество – в низкой токсичности, уточнили эксперты Роспатента.
На второй строчке рейтинга – катализатор, служащий для получения высокоэкологичного моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. Такое топливо можно использовать при низких температурах.
Помимо этого, в топ лучших изобретений вошли средства, помогающие выводить из крови человека белковые комплексы, которые провоцируют возникновение атеросклероза. Выделен микроорганизм, благодаря которому можно будет эффективно очищать водоемы и береговую линию от нефтепродуктов.
Разработан специальный комплекс, предназначенный для оказания быстрой помощи людям, страдающим болезнями сердца.
Кроме того, специалисты Роспатента включили в рейтинг самых полезных изобретений систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора.
Также в числе интересных открытий из области высоких технологий – система, созданная на базе big data, которая поможет определить оптимальное место для установки банкомата.
Отмечена и разработка компании "Яндекс" – алгоритм, который увеличивает точность предоставления нужной информации пользователю поисковой системы.
В 2019 году при участии Роспатента были разработаны важнейшие законопроекты в сфере интеллектуальной собственности. В их числе поправки о выдаче патентов в электронном виде и привлечение научных организаций к проведению патентного поиска.
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