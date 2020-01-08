"Сделано немало": Путин рассказал о роли российских военных в Сирии

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в Сирии не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние республики, передает РИА Новости.
"Россия, ваши близкие гордятся вами и желают вам всего самого доброго. Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь, в Сирии, вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд, здесь - в Сирии - вы защищаете свой родной дом, не допускаете фильтрации боевиков в Россию и соседние с нами государства", - заявил Путин, обращаясь к военнослужащим.
Российский лидер также отметил, что совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов, а за год было "сделано немало".
"За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, В Пальмире, Алеппо. Летчики ВКС России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии. Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей", - сказал Путин.
Кроме того, Владимир Путин лично поздравил российских военнослужащих в Сирии с Новым годом и Рождеством.
"Уважаемые товарищи, добрый день. От всей души поздравляю всех военнослужащих российской группировки войск в Сирии с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы встречаете эти праздники вдали от близких, от родины", - обратился Путин к российским военнослужащим.
Президент России на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом обратил внимание на то, что ситуация в Сирии "кардинально поменялась", а вот в регионе в целом, "к сожалению, обостряется".
"Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется. Что касается Сирии, то благодаря вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны", - сказал Путин.
Тем не менее Путин отметил, что еще многое предстоит сделать для восстановления сирийской экономики, но уже видно, что жизнь в Дамаске возрождается.
"Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску - жизнь возрождается, много транспорта на улице, магазины работают, кафе, рестораны. Много предстоит сделать для восстановления сирийской экономики. Очень рад возможности встретиться с вами", - сказал Путин на встрече с Асадом.
"Проблем еще очень много - и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе", - сказал Путин.
Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в стране.
«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.
Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.
Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 января 2020 г.
Затем Путин отправился в Стамбул.
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