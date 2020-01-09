Миллиард жертв: названо количество животных, погибших в пожарах в Австралии

Ситуацию в охваченной лесными пожарами Австралии уже называют катастрофой планетарного масштаба. Экологи предупреждают — под угрозой исчезновения целые виды.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Университет Сиднея опубликовал исследование, согласно которому более миллиарда животных погибли в продолжающихся лесных пожарах в Австралии, передает РИА Новости.

Автор исследования, профессор Крис Дикман установил, что более 800 миллионов животных стали жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс, а общее число погибших в стране животных превысило отметку в миллиард.

В основу работы Дикмана положен отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2007 год о влиянии расчистки земель на дикую природу Австралии. Используя эти данные, авторы исследования определили средний уровень плотности популяции млекопитающих, птиц и рептилий в Новом Южном Уэльсе, после чего умножили оценки плотности на площадь растительности.

Проводившие исследование ученые использовали консервативные оценки, таким образом, число погибших животных, вероятно, существенно выше, следует из заявления.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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