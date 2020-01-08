11:41 08 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск

Преодолел океан: дым от лесных пожаров в Австралии достиг Бразилии

© AFP 2019 / PETER PARKS
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102915/88/1029158875.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200108/1029164757/Preodolel-okean-dym-ot-lesnykh-pozharov-v-Avstralii-dostig-Brazilii.html

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины. Дым можно было заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Частная бразильская метеорологическая компания MetSul сообщила, что дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии, передает РИА Новости.

"Дым от пожаров в Австралии, находящийся в атмосфере, придает сегодня утром сероватый цвет небу над Ливраменто в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, хотя на небе нет облаков", - сообщает MetSul в Twitter.

Наибольшая концентрация дыма наблюдается на юго-западе штата на границе с Уругваем.

© AFP 2019 / PETER PARKS
Молятся о дожде: абхазка из Австралии рассказала о страшных лесных пожарах

Отмечается, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности.

В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

Читайте также:

  • Континент в огне: как пожары в Австралии уничтожают целые города - видео
  • Миллионы гектаров пепелища: фото лесных пожаров в Австралии - фотолента
  • Когда отправили тушить преисподнюю: пожарные пробираются сквозь горящий лес в Австралии
Теги:
лесные пожары, Бразилия, Австралия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Народная артистка России, Народная артистка Абхазии Хибла Герзмава
"Златоокая" абхазка: Хибла Герзмава отмечает юбилей
Точность и тишина: снайперы ЮВО отработали скоростную стрельбу в Южной Осетии
Способы сохранения елки
Как сохранить елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться