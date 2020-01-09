Бибер приболел: у певца обнаружили смертельно опасную болезнь

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Популярный канадский певец Джастин Бибер рассказал в своем инстаграме о том, что у него обнаружена болезнь Лайма.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — написал Бибер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 8 Янв 2020 в 12:29 PST

Певец также рассказал, что ему пришлось пережить сложные два года, но правильное лечение "пока еще неизлечимой болезни" позволило ему пойти на поправку, и он вскоре сможет снова выйти на сцену.

Болезнь Лайма ранее поразила соотечественницу Бибера Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела не выходя из дома, сражаясь с недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.

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