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Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту

Власти Крыма намерены наладить железнодорожное сообщение с рядом стран

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Sputnik Абхазия
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Ранее вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявлял, что железнодорожное сообщение может быть налажено с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном.

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал в интервью РИА Новости, что полуостров может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран.

"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", - сказал он.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов ранее отмечал, что железнодорожное сообщение может быть налажено с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном, но здесь многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении.

Регионы России. Крым
© Sputnik / Алексей Лебедев
Вице-премьер Крыма: Абхазию с полуостровом можно связать паромным сообщением

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам российского президента, Крымский мост построен по самым современным технологиям и на века.

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Теги:
Россия, Крым


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