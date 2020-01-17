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Массовое ДТП в Адыгее: 25 машин столкнулись в тумане

© Foto / пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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Жертвами крупной аварии на трассе М-4 "Дон" близ города Адыгейска стали по меньшей мере два человека.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. На трассе М-4 "Дон" в Адыгее произошло массовое ДТП. Под городом Адыгейском столкнулись 25 автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского МВД. 

На данный момент известно, что жертвами аварии стали два человека, еще по меньшей мере пятеро пострадали. На кадрах, которые опубликовали очевидцы в соцсетях и пресс-служба МВД, видно, что многие автомобили очень сильно повреждены. 

"По предварительным сведениям, причиной аварии стали туман и гололед. Полиция призывает водителей проявлять предельную внимательность при движении в сложных дорожных условиях, особенно при проезде указанного участка", - говорится в сообщении пресс-службы.

  • На автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями
    © Foto / пресс-служба МВД по Республике Адыгея
  • На автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями
    © Foto / пресс-служба МВД по Республике Адыгея
  • На автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями
    © Foto / пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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© Foto / пресс-служба МВД по Республике Адыгея
На автодороге М-4 «Дон», возле города Адыгейска, произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями

  

По данным полиции, движение в районе ДТП затруднено, на месте координацией работы всех служб занимается глава МВД республики Владимир Алай.

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Теги:
ДТП, Республика Адыгея, Адыгея


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