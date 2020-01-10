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Пожары в Австралии: постапокалиптические картины и миллиард погибших животных

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© AP Photo. Mick Tsikas / AAP Images
Пожарные возле австралийского города Билпин.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102918/45/1029184534.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200110/1029185551.html

Университет Сиднея опубликовал исследование, согласно которому более миллиарда животных погибли в продолжающихся лесных пожарах в Австралии.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

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