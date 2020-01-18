Назван новый лидер рейтинга богатейших людей мира

В 2019-м самым успешным миллиардером года был признан Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Глава французской транснациональной компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, акции компании Арно подорожали на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

Акции Amazon, в свою очередь, подешевели на торгах в пятницу на 0,7%. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

Сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса – 115,6 миллиарда.

При этом состояние Арно превышает на семь миллиардов долларов состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимает третью строчку в рейтинге. Как пишет Forbes, Гейтс обогнал бы Арно и Безоса, если бы не отдал в течение всей жизни 35,8 миллиарда долларов на благотворительность.

В конце декабря издание Forbes опубликовало рейтинг самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров.

Список возглавил один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. По оценкам издания, Потанин увеличил в уходящем году свое состояние более чем на треть, сейчас оно составляет 23,8 миллиарда долларов.

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