Дорого пишут: самые богатые писатели 2019 года по версии Forbes

Издание составила рейтинг, основываясь на данных открытых источников. В общей сложности в 2019 году пять самых успешных и богатых писателей мира продали в США более 18,6 миллионов печатных книг, заработав 235 миллионов долларов.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Журнал Forbes составил список писателей, которые больше всего заработали в 2019 году.

Рейтинг возглавила литературная "мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг. В 2019 году писательница заработала 92 миллиона долларов. Часть дохода составила прибыль от продажи билетов на бродвейскую постановку пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". Среди источников доходов прославленной писательницы - тематические парки о юном волшебнике, продажа книг о Поттере, фильмов и прочего.

На втором месте в списке успешных творцов - Джеймс Паттерсон, который в прошлом году занимал первое место. В 2019 году доход писателя оценен в 70 миллионов долларов. Его книга "Президент пропал" в соавторстве с Биллом Клинтоном, уже год значится в списке бестселлеров. Общее состояние Паттерсона оценивается в 800 миллионов долларов.

Третье место среди самых прибыльных писателей мира ушло Мишель Обаме, супруге предыдущего президент США. Ее доход за год составил 36 миллионов долларов. Мишель вместе с супругом получили аванс в размере 65 миллионов долларов за мемуары, которые еще никто не видел. Бывшая первая леди также немало заработала гастролями по городам США, на ее лекции собирались стадионы.

Четвертое место занял Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг "Дневник слабака". Его доход за год оценивается в 20 миллионов долларов.

Стивен Кинг скатился с пьедестала победителей, с третьего места, на пятое с доходом в 17 миллионов долларов. Он заработал не только на книгах, но еще на экранизации романа "Оно", вторая часть которого вышла в этом году.

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