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Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Виталий Мутко оказался в числе вице-премьеров, которые остались без должностей в обновленном российском правительстве.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Семь министров из кабинета Дмитрия Медведева лишились должностей вице-премьеров. В их числе оказался Виталий Мутко, который с мая 2018 года был зампредом правительства по инфраструктуре, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В российском правительстве Мутко также курировал вопросы регионального развития и социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак. Однако некоторые из них остались в составе обновленного правительства России. Силуанов остался по главе Минфина, а Чуйченко возглавил министерство юстиции, сменив на этом посту Александра Коновалова.

Интервью Д.Медведева Первому каналу
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Медведев объяснил отставку правительства России

Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил новых вице-премьеров. Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктор Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

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Теги:
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