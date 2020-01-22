Гвинджия о планах США в Венесуэле: не успокоятся, пока не поставят президента-марионетку

Госсекретарь США Майк Помпео 21 января заявил, что Соединенные Штаты продолжают работать над сменой власти в Венесуэле.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Намерение Соединенных Штатов Америки сменить власть в Венесуэле может привести к обострению гражданского противостояния, сказал в интервью Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.

"Это самый худший вариант, нечто похожее мы видели недавно в Боливии, к счастью там все это успокоилось. В Венесуэле гражданское противостояние может приобрести более серьезный характер", - подчеркнул он.

Как союзник и друг Венесуэлы, Абхазия осуждает любые действия, направленные на смену власти в этой стране, заметил Гвинджия.

"Политика США по смене власти в Венесуэле имеет методичный характер, особо открыто американцы действовали во время президентства Уго Чавеса. Так они действуют и сейчас и продолжат свою активность до тех пор, пока не поставят там марионеточного президента, который отдаст им нефтяные месторождения. Тогда американцы, как и прежде, до прихода Чавеса, будут выкачивать нефть", - сказал он.

Майк Помпео заявил, что целью проекта является уход в отставку венесуэльского президента Николаса Мадуро и проведение в стране "свободных и честных выборов".

"Это похоже на то, как народ провел "свободные" выборы в Ливии, то же самое американцы пытаются сделать в Венесуэле. С одной стороны, "зажигать" континент им неинтересно, с другой стороны - Венесуэла входит в ось стран, которые ведут независимую политику относительно Вашингтона", - отметил Гвинджия.

Необходимо пресекать действия США, направленные на вмешательство в дела суверенных государств, уверен он.

"Они обвиняли Россию в том, что она якобы вмешалась в выборы в США, вы помните сколько было санкций, упреков, высылали дипломатов. Американцы действовали открыто враждебно, нарушая все конвенции и соглашения, и продолжают это делать. Мне интересно, цивилизованный мир готов наложить санкции на США за то, что они вмешиваются в дела других стран?" - сказал Гвинджия.

Он выразил мнение, что армия в Венесуэле сумеет удержать страну от падения в пропасть хаоса.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее обвинил Николаса Мадуро в том, что тот развязывает "один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории". При этом политику США по противодействию действующему венесуэльскому президенту он назвал "действенной".

Сам Мадуро заявлял в интервью газете The Washington Post, что готов к диалогу с Соединенными Штатами. По его словам, Помпео потерпел неудачу на венесуэльском направлении, поэтому он предпочел бы поговорить напрямую с президентом Дональдом Трампом.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле в январе прошлого года, вскоре после его инаугурации.

Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран Латинской Америки и Запада во главе с США заявили о его признании. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. На заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера Национальной ассамблеи был избран Луис Парра.

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