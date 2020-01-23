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Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв

Экс-глава Минкавказа поблагодарил коллег и жителей региона за работу

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Министерство по делам Северного Кавказа было ликвидировано указом российского президента Владимира Путина 21 января.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Бывший глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев поблагодарил всех жителей Северо-Кавказского федерального округа и коллег за совместную работу.

"Этот непростой, но интересный и, главное, результативный путь мы прошли вместе, плечом к плечу, сообща решая самые сложные вопросы, делая все возможное для благополучия жителей Северного Кавказа. Еще раз искренне говорю всем вам спасибо за работу, за личный вклад каждого из вас", - говорится в сообщении Чеботарева, которое опубликовано на сайте Минкавказа. 

О ликвидации Министерства по делам Северного Кавказа стало известно 21 января. Функции ведомства, курировавшего развитие Северокавказского региона, переданы Минэкономразвития.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как пояснила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, Минкавказа было упразднено в связи с тем, что оно выполнило поставленные перед ним задачи. 

В бытность свою министром по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев неоднократно бывал в Абхазии. Последний его приезд состоялся в конце декабря прошлого года. Тогда Чеботарев принял участие в пленарном заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии. 

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