15:42 23 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.95
  • EUR68.69
Поиск

Не дали покурить: таможенники изъяли нелегальные сигареты у гражданки Абхазии

© Foto / пресс-служба Южного таможенного управления
В мире
Получить короткую ссылку
960 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102929/30/1029293029.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200123/1029293331/Ne-dali-prikurit-tamozhenniki-izyali-u-grazhdanki-Abkhazii-partiyu-nelegalnykh-sigaret.html

Женщина попыталась скрыть от таможенного контроля более 300 пачек сигарет, которые она везла в тайнике в своей машине.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik.  Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли очередную попытку контрабандного ввоза сигарет из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.  

На автомобильном пункте пропуска "Адлер" был остановлен автомобиль ВАЗ-2109. Во время досмотра с участием специалистов-кинологов под капотом машины в моторном отсеке во впускном коллекторе воздуховода системы отопления была обнаружена табачная продукция. Всего из тайника было извлечено 311 пачек сигарет без акцизных марок (6200 штук).

"Водитель, 31-летняя жительница Абхазии, пояснила, что перевозила сигареты с целью последующей перепродажи в городе Сочи. Гражданка перемещала через таможенную границу ЕАЭС товар, не заявленный при устном опросе и не задекларированный в установленной форме, с использованием способа, затрудняющего обнаружение товара", - говорится в сообщении таможенного управления.

Незаконный товар и автомобиль у женщины изъяли. Возбуждено дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих их обнаружение.  

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уже более 20 административных дел. 

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица нового правительства России
Опасные маневры: танк чуть не раздавил зрителей во время выступления в Индии
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться