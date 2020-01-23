Не дали покурить: таможенники изъяли нелегальные сигареты у гражданки Абхазии

Женщина попыталась скрыть от таможенного контроля более 300 пачек сигарет, которые она везла в тайнике в своей машине.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Сочинские таможенники совместно с пограничниками пресекли очередную попытку контрабандного ввоза сигарет из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

На автомобильном пункте пропуска "Адлер" был остановлен автомобиль ВАЗ-2109. Во время досмотра с участием специалистов-кинологов под капотом машины в моторном отсеке во впускном коллекторе воздуховода системы отопления была обнаружена табачная продукция. Всего из тайника было извлечено 311 пачек сигарет без акцизных марок (6200 штук).

"Водитель, 31-летняя жительница Абхазии, пояснила, что перевозила сигареты с целью последующей перепродажи в городе Сочи. Гражданка перемещала через таможенную границу ЕАЭС товар, не заявленный при устном опросе и не задекларированный в установленной форме, с использованием способа, затрудняющего обнаружение товара", - говорится в сообщении таможенного управления.

Незаконный товар и автомобиль у женщины изъяли. Возбуждено дело по факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих их обнаружение.

С начала 2020 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено уже более 20 административных дел.

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