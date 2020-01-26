Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1975

В субботу 25 января, по официальной информации, новым видом коронавируса заболевшими в Китае были признаны 1287 человек и 41 умер.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают заражение новым типом коронавируса.

Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где живут более 24 миллионов человек, в воскресенье утром сообщили о первом скончавшемся от нового типа коронавируса. По последним данным, в городе подтверждены уже 40 случаев заражения.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

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