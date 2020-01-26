10:03 26 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.80
  • EUR68.29
Поиск

Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1975

© Sputnik / Anna Ratkoglo
В мире
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102930/70/1029307076.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200126/1029314738/Kolichestvo-zarazivshikhsya-koronavirusom-v-Kitae-uvelichilos-do-1975.html

В субботу 25 января, по официальной информации, новым видом коронавируса заболевшими в Китае были признаны 1287 человек и 41 умер.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают заражение новым типом коронавируса.

Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где живут более 24 миллионов человек, в воскресенье утром сообщили о первом скончавшемся от нового типа коронавируса. По последним данным, в городе подтверждены уже 40 случаев заражения.

© REUTERS / Jason Lee
Распространение, симптомы и работа над вакциной: что известно о коронавирусе

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможность его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Землетрясение на востоке Турции: последствия разрушительной стихии
Скелет, огонь и холод: история уникального здания Гудаутской школы
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться