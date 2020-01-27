Число жертв смертельного вируса в Китае выросло в полтора раза за сутки

Пакет мер, призванных не допустить распространение опасного вируса в России, уже подготовил Роспотребнадзор.

Число умерших из-за нового коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза. По данным на утро 27 января, скончались 80 заразившихся, количество заболевших выросло до 2744 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

Ранее сообщалось о 1975 заболевших в Китае, из которых 56 человек скончались.

Пакет мер, призванных не допустить распространения опасного вируса в России, подготовил Роспотребнадзор. Постановление главного государственного санитарного врача определяет "основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции". Суть мер не раскрывается.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте памятку для населения, в которой рекомендовал при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу.

Вирус 2019-nCoV

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

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