Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане

Местные власти до сих пор не могут точно выяснить, что за самолет потерпел катастрофу. Изначальную информацию о том, что это был пассажирский лайнер, они опровергли.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Ответственность за крушение самолета в Афганистане взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России), сообщает местный телеканал Ariana News. При этом боевики утверждают, что сбили американский военный самолет.

О об авиакатастрофе, произошедшей в провинции Газни, стало известно сегодня днем. Изначально сообщалось, что упал пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. На его борту якобы находилось больше 80 человек. Однако позднее представители авиакомпании заявили, что никаких инцидентов с их самолетами не происходило.

Позднее губернатор провинции Ганзи Вахидулла Калимзай заявил, что речь, вероятно, идет об иностранном самолете. Ссылаясь на сообщения местных жителей, он сказал, что из сильно обгоревшего воздушного судна вытащили пилота-иностранца.

В то же время, РИА новости со ссылкой на свои источники сообщает, что упавший самолет принадлежал афганской армии.

Местный телеканал Tolo News, опубликовавший предполагаемую видеозапись с места крушения, сообщил об опознавательных знаках ВВС США на обломках самолета, однако аутентичность этой записи пока не подтверждена.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40 — TOLOnews (@TOLOnews) 27 января 2020 г.

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Агентство Assciated Press предположило, что речь может идти о самолете Bombardier E-11A, который США используют для радиоэлектронной разведки в Афганистане. Американское военное командование заявило, что проверяет эти сообщения.

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