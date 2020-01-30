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В Китае не осталось не зараженных смертельным вирусом провинций

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Sputnik Абхазия
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Число заразившихся новым типом коронавируса 2019-nCoV в стране за сутки увеличилось на 1,6 тысяч человек.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных — до 7,7 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Накануне сообщалось о 5,9 тысячах заболевших и 132 умерших.

Первый случай заражения зафиксирован в Тибете. Этот регион был последним, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Таким образом, к 30 января в Китае не осталось не зараженных провинций. 

Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Россия для предотвращения проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, речь идет об Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинция Хубэй в центральной части страны, началась в конце декабря. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

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