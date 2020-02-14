Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Упавший вертолет был сбит боевиками. Это уже вторая авиационная потеря сирийской армии за эту неделю.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu. На нем горящий вертолет падает после попадания в него ракеты боевиков. Никому из членов экипажа спастись не удалось.

Агентство РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник сообщило, что вертолет был сбит примерно в 13:40 близ деревни Урем-Кубра. В этом районе базируются протурецкие вооруженные группировки.

Это уже вторая авиационная потеря сирийской армии за неделю. 11 февраля боевики сбили другой вертолет ВВС страны. Тогда также никому выжить не удалось.

Сирийская армия 26 января начала наступление на западе провинции Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии заявляло, что причиной нестабильности в регионе являются действия террористов.

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