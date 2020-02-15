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Ожидание vs реальность: составлен список самых разочаровывающих достопримечательностей

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200215/1029459950/Ozhidanie-vs-realnost-sostavlen-spisok-samykh-razocharovyvayuschikh-dostoprimechatelnostey-.html

Многие узнаваемые во всем мире культурные культурные объекты при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж впечатляющими, сетуют туристы.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Составлен список известных достопримечательностей, которые считаются визитными карточками разных стран мира, но при более близком знакомстве разочаровывают туристов. Рейтинг составил сервис Aviasales по итогам опроса, в котором приняли участие 17 тысяч туристов. 

На первом месте оказался символ Парижа - Эйфелева башня. Посещение этого объекта разочаровало больше четверти (26%) участников опроса. Очередь в кассу слишком длинная, а на смотровой площадке слишком много народа, сетовали они. Как говорят опытные путешественники, гораздо большее удовольствие можно получить, если смотреть на башню со стороны.  

Туристы в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вторую строчку заняла Голубая мечеть в Стамбуле (19%). Она, по словам туристов, оказалась не такой уж голубой, а внутри стоял неприятный запах и было слишком многолюдно. Более впечатляющей показалась гостям Стамбула другая известная мечеть - Сулеймание.    

О поездке к знаменитым египетским пирамидам пожалели 16% опрошенных. Самое неприятное впечатление на них произвели кучи мусора.  

В списке также оказалась одна российская достопримечательность. Ласточкино гнездо в Крыму не оправдало ожидания 13% респондентов. Им показалось, что это место на фотографии выглядит гораздо красивее. 

Одна из главных достопримечательностей Праги - Карлов мост - показался "слишком обычным" 10% участников опороса. Последнее место разделили между собой (по 8% голосов) Писающий мальчик в Брюсселе и дворцово-парковый комплекс Версаль в пригороде Парижа.

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