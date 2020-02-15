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Первая смерть в Старом Свете: мужчина умер от коронавируса во Франции

© AFP 2019 / -
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Новый вид коронавируса из Китая (58)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
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Согласно последним данным, число жертв нового типа коронавируса в Китае превысило 1500 человек, в Европе до сегодняшнего дня ни одной смерти зафиксировано не было.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В Европе зафиксирован первый случай смерти от коронавируса COVID-2019. 80-летний турист из Китая скончался во Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузен.

Мужчина приехал во Францию 16 января из китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространение коронавируса. Он был госпитализирован 25 января и содержался в изолированном боксе. Несмотря на усилия врачей, состояние пациента быстро ухудшалось. Спасти его не удалось, мужчина умер в реанимации рассказала Бузен.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса в Китае превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, вылечить удалось 8 тысяч пациентов.

На этой неделе китайские врачи заявили, что нашли способ борьбы с коронавирусом. Свою эффективность для лечения зараженных пациентов доказала методика переливания плазмы переболевших COVID-2019.

Вспышка пневмонии неизвестного типа началась в конце прошлого года в городе Ухань провинции Хубэй. ВОЗ дала ему официальное название COVID-2019. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 

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Новый вид коронавируса из Китая (58)


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