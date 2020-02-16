Посол России в Турции Алексей Ерхов: я смотрю на будущее с оптимизмом

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью Sputnik рассказал о том, что состоявшиеся в Анкаре межведомственные переговоры Турции и России по сирийской проблематике прошли откровенно и в доверительном ключе.

Кроме того, российский посол поделился своей позицией относительно исторического контекста российско-турецких отношений и их дальнейшего развития, указав, что у наших стран есть большие возможности для сотрудничества.

- Каковы итоги недавнего визита межведомственной российской делегации в Турцию и переговоров относительно ситуации в Идлибе?

- Что касается недавнего визита сюда (в Турцию – Прим. ред.) межведомственной российской делегации. Действительно, она здесь побывала. Это далеко не первый ее визит. У нас уже сложилась хорошая традиция ведения переговоров по сирийской проблематике именно в таком межведомственном двустороннем формате. В составе делегации были заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, специальный представитель Президента России по сирийскому урегулированию Александр Лавреньтев, а также представители министерства обороны Российской Федерации. С турецкой стороны в переговорах приняла участие тоже межведомственная делегация из представителей министерства иностранных дел, министерства обороны и ещё целого ряда ведомств. Возглавлял турецкую делегацию заместитель министра Седат Онал.

Потом у нашей делегации была ещё отдельная встреча с пресс-секретарем президента Эрдогана Ибрагимом Калыном. Сейчас в последние дни многое говорили об итогах переговоров, которые состоялись здесь в Анкаре. Я очень рад тому, что эти переговоры состоялись – во-первых, и очень рад, что они состоялись именно в таком виде и формате. А именно, разговор был непростой, потому что ситуация в Идлибе, вокруг Идлиба и в Сирии в целом очень и очень непростая. Ситуация опасная. Ситуация чревата риском дальнейшей эскалации. Именно поэтому предствителям наших стран было очень важно встретиться, сверить часы и обменяться мнениями относительно того, какие именно шаги можно было бы предпринять для избежания дальнейшей эскалации и для оздоровления ситуации, которая в этой сирийской провинции создалась.

Конечно, непростой был разговор. Но я рад, что он получился по-товарищески открытым, откровенным и в какой-то степени даже доверительным. Поскольку мы уже вышли на тот уровень двустороннего межведомственного взаимодействия, когда мы можем именно так, совершенно открыто и совершенно прямо говорить друг с другом и доводить друг до друга свои точки зрения. Наша делегация изложила наше российское видение, турецкие представители поделились с нами своим мнением о том, что происходит в Идлибе и как можно строить нашу дальнейшую работу в этом направлении. Я думаю, очень полезно, что это было. Теперь необходимо продолжить эту работу, необходимо продолжить эти контакты, поскольку ситуация непростая и требуется принимать оперативные решения.

- Каково ваше видение исторического контекста развития российско-турецких отношений?

Работать послом в Турции для представителей нашей страны исторически всегда было непросто. Потому что наши две страны уже много-много веков живут бок о бок – мы соседи. Как говорится, соседей не выбирают. Они такие, какие есть - Богом данные. Кто-то из наших ученых подсчитал, что примерно за три века между нашими странами произошло не меньше 12 крупных войн, не считая мелких столкновений, стычек и т.д.

Было много того, что хотелось бы избежать, с другой стороны, было много и хорошего. Мало кто знает о достаточно интересных и, я не побоюсь этого слова, славных страницах нашей общей истории. Например, мало кто знает, что в первой половине 19 века, а именно, в 1833 году Османская империя фактичекси была спасена российскими солдатами, которые прибыли на помощь Османской имериии, высадились в Стамбуле в районе Бейкоз, стали там лагерем. И только это удержало наступающие войска египетского Мехмета Али Паши от дальнейшего продвижения на север по территории Турции. А стояли они в то время уже где-то в районе Измира.

- Очень трогательное событие наших двусторонних отношений, конечно, это исход Белой армии из Крыма. Тогда Турция приняла, точно не известно сколько, но принято считать, что не менее 150 тысяч россиян, которые эмигрировали от наступающей Красной армии и фактически спасли свои жизни, пребывая здесь. Хотя зима эта была очень непростая, зима была трудная. И для тех, кто проживал в Стамбуле, и для тех, кто был в составе первого армейского корпуса генерала Кутепова в Галиполи, и для тех, кто, как казаки, были в совершенно жутких условиях на острове Лемнос. Тем не менее, они спаслись и потом смогли разъехаться по Европе.

У нас есть и другие, не менее приятные события, которые мы тоже помним. И наши турецкие коллеги, наши турецкие друзья тоже это помнят. Вот, например, в этом году мы вместе будем омечать столетие установления дипломатических отношений между советской Россией и новой Турецкой Республикой. Причем интересно, что республика была официально провозглашена в 1923 году, а дипломатические отношения были установлены в 1920 году. Первое российское посольство, потом он стало советским, прибыло в Анкару именно в 1920 году.

Мы планируем проведение выставок, научно-практических конференций, круглых столов, публикацию разных статей, исследований на этот счет. Предполагается осуществить обмен поздравительными посланиями на разных уровнях между руководителями наших стран. При этом мы, видимо, будем использовать тот опыт, который был накоплен между нашими двумя странами в процессе подготовки, организации и проведения так называемого «перекрестного» Года культуры и туризма. Тогда был составлен костяк основных событий, на который нанизывались другие мероприятия, осуществляемые по линии общественности, субъектов федерации, коммерческих организаций. Действительно, эта схема себя полностью оправдала, год получился очень плодотворным и успешным, причем на всех уровнях и во всех проявлениях. И на официальном, на полуофициальном и на общественном. Думается, что будет правильно, если мы отметим 100-летие дипотношений, 100-летие исхода белоэмигрантов точно так же, определив для себя, как мы уже это сделали с турецкими партнерами, целый ряд наиболее важных системных мероприятий, а потом на это будем нанизывать всё, что у нас ещё возникнет совместно с нашими турецкими партнерами.

- Каким вы видите будущее российско-турецких отношений и их перспективы?

У нас отношения, которые достигли, я считаю, беспрецедентного уровня. Это касается всего: и рекордов, которые бьют наши президенты – они часто встречаются, часто говорят по телефону. У нас работает целый ряд межгосударственных органов, которые вместе составляют механизм обеспечения работы Совета сотрудничества высшего уровня. У нас развивается торговля, хотя не совсем такими темпами как хотелось бы, но я думаю, мы созрели уже до каких-то системных и структурных решений по качественному ее продвижению. У нас стратегические проекты, такие как АЭС «Аккую», газопровод «Турецкий поток». У нас 7 миллионов туристов, которые ездят на турецкий юг. Их будет больше, İnşallah, как здесь говорят. У нас очень плотные гуманитарыне связи, в том числе и семейные – много россиянок замужем за турками. Таким образом, на каждом из этих направлений у нас есть очень большие возможности, и я смотрю на будущее с оптимизмом.

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