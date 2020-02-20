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Еще двое россиян заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
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Новый вид коронавируса из Китая (65)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200220/1029491881/Esche-dvoe-rossiyan-zarazilis-koronavirusom-na-laynere-Diamond-Princess.html

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 1149 человек.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в материковом Китае превысило 74,5 тысячи человек. В остальном мире число заразившихся достигло 1149 человек, пишет газета South China Morning Post. 

Как стало известно сегодня утром, японские врачи диагностировали заражение коронавирусом у двух граждан России с круизного лайнера Diamond Princess, который несколько недель находился на карантине в порту Йокогамы. 

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круиз в карантин: как живется запертым на Diamond Princes пассажирам
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"В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни - без ярко выраженных симптомов", - рассказали в пресс-службе российского посольства в Токио. 

Также на Diamond Princess зафиксировано два первых случая смерти от коронавируса. Умершие - мужчина и женщина, обоим было больше 80 лет.

Всего на судне, где накануне был снят двухнедельный карантин, находилось 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (65)


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