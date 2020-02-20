Российские Су-24 атаковали боевиков в сирийском Идлибе

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Бомбардировщики Су-24 Военно-космических сил России нанесли удары по террористам в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
В результате авиаудара были уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.
"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки", - говорится в заявлении российских военных.
Ранее сегодня сообщалось, что сирийская армия пытается отразить атаку протурецких подразделений близ города Саракиба в провинции Идлиб. Часть наступавших были уничтожены. Сирийским военным удалось удержать позиции.
Ситуация в Идлибе
В прошлом месяце сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск - Алеппо.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры начали обвинять Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз отвечали, что причина нестабильности в регионе - действия террористов.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать военную операцию в сирийском Идлибе.
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