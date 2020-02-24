"Траур по свободе слова": в Москве прошел пикет в поддержку Sputnik Эстония

Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева вышли на пикет у посольства Эстонии в Москве.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и глава эстонского отделения Sputnik Елена Черышева вышли на пикет у посольства Эстонии в Москве, сообщает РИА Новости.

Акция приурочена ко Дню независимости Эстонии, который отмечается 24 февраля. Властям страны решили напомнить о притеснениях журналистов Sputnik.

"Мы здесь, в День независимости Эстонии, чтобы еще раз призвать эстонский МИД и другие официальные власти отреагировать на ситуацию с нашими коллегами из эстонского Sputnik. Их судьбы очень сильно напоминают мой собственный опыт, с той лишь разницей, что меня на Украине арестовали и держали за решеткой больше года, а коллегам пока только угрожают тюремными сроками. Этот факт вызывает очень сильную тревогу, учитывая, что все происходит на территории ЕС", - заявил Вышинский.

По словам Черышевой, сегодняшний день вряд ли можно назвать праздничным - это "траур и по независимости, и по демократии, и по свободе слова".

"Не может государство отмечать День независимости, когда оно, государство, лишило средств к существованию собственных граждан, заставив их, угрожая тюрьмой, разорвать трудовые отношения с МИА "Россия сегодня", - подчеркнула она.

Сейчас сайт Sputnik Эстония работает в чрезвычайном режиме. Его сотрудники получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

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