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Еще 99 пациентов: на Кубани растет число выявленных случаев коронавируса

© Sputnik / Павел Кононов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (614)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200510/1030099490/Esche-99-patsientov-na-Kubani-rastet-chislo-vyyavlennykh-sluchaev-koronavirusa-.html

10 мая в медицинские организации Краснодарского края обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 5 тысяч 178 человек, из них 615 детей.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, сообщает сайт администрации Кубани.

"Из 99 новых случаев 40 зафиксировано в Краснодаре, по пять – в Кавказском, Староминском, Динском и Крымском районах, шесть – в Отрадненском. Четыре случая выявлено в Белореченском районе и Армавире, три – в Славянском и Кущевском. По два – в Новокубанском, Тимашевском, Апшеронском, Выселковском районах и Горячем Ключе. По одному человеку – в Красноармейском, Ейском, Каневском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Абинском районах, Сочи и в Новороссийске",  - говорится в сообщении.

Среди новых пациентов 48 мужчин, 51 женщина. Возраст пациентов от 1 года до 89 лет.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Общее число заболевших в крае составляет 1929 человек, из них 106 детей. Всего 628 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки 33 человека. 22 пациента умерли.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, Туапсе и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолированы 1934 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Таким образом, на данный момент известно о шести подтвержденных диагнозах инфекции в республике.  Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (614)


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