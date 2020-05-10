Еще пять случаев коронавируса диагностировано в Южной Осетии

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 22, за сутки вирус подтвердили еще у пяти человек.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Лаборатории санитарного ведомства Южной Осетии за сутки проверили на коронавирус 48 человек, у пяти из них выявлен COVID-19, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"В республике зафиксировано 22 случая заболевания COVID-19, пять из них выявлены за последние сутки. Из них четверо - это граждане Южной Осетии, вернувшиеся на родину по линии МИД и один студент", - рассказала агентству замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Власти страны ввели временный запрет (с 10 по 17 мая) на пересечение границы с Россией для всех без исключения, в том числе грузового транспорта.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Таким образом, на данный момент известно о шести подтвержденных диагнозах инфекции в республике. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.