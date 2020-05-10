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Еще пять случаев коронавируса диагностировано в Южной Осетии

© Sputnik / Кирилл Брага
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (614)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200510/1030100826/Esche-pyat-sluchaev-koronavirusa-diagnostirovano-v-Yuzhnoy-Osetii.html

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 22, за сутки вирус подтвердили еще у пяти человек.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Лаборатории санитарного ведомства Южной Осетии за сутки проверили на коронавирус 48 человек, у пяти из них выявлен COVID-19, сообщает Sputnik Южная Осетия

"В республике зафиксировано 22 случая заболевания COVID-19, пять из них выявлены за последние сутки. Из них четверо - это граждане Южной Осетии, вернувшиеся на родину по линии МИД и один студент", - рассказала агентству замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Власти страны ввели временный запрет (с 10 по 17 мая) на пересечение границы с Россией для всех без исключения, в том числе грузового транспорта.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Таким образом, на данный момент известно о шести подтвержденных диагнозах инфекции в республике.  Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (614)


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