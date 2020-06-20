Власти Сочи предупредили о формировании смерчей над морем

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"Домашние" наркотики и карабин в спальне: криминальная неделя в Абхазии На уходящей неделе милиция Абхазии раскрыла новые наркотические преступления - обнаружила несколько участков, где выращивали марихуану и мак, и задержала граждан в состоянии наркотического опьянения, а на дорогах было зафиксировано более 1200 нарушений. 4647

Черные воздушные шары запустили в Южной Осетии в память о жертвах геноцида 1920 года 20 июня в Южной Осетии - общенациональный день траура в память о жертвах геноцида 1920 года, жертвами агрессии тогда стало около 7% от всего населения Южной Осетии. 38