Власти Сочи предупредили о формировании смерчей над морем

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря, сообщается на сайте администрации города-курорта.
"Оперативные службы проводят регулярный мониторинг ситуации. Спасатели рекомендуют принять все необходимые меры безопасности и воздержаться от отдыха вблизи водоемов", - говорится в сообщении.
В среднем на Черноморском побережье России, по оценке Гидрометцентра России, возникает до 40 смерчей в год. Самое больше количество смерчей формируется на Черноморском побережье между Таманью и Сочи.
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