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Власти Сочи предупредили о формировании смерчей над морем

© Foto / Официальный портал города-курорта Сочи
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200620/1030365182/Vlasti-Sochi-predupredili-o-formirovanii-smerchey-nad-morem.html

Опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря будет сохраняться до девяти часов вечера 20 июня.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря, сообщается на сайте администрации города-курорта. 

"Оперативные службы проводят регулярный мониторинг ситуации. Спасатели рекомендуют принять все необходимые меры безопасности и воздержаться от отдыха вблизи водоемов",  - говорится в сообщении.

В среднем на Черноморском побережье России, по оценке Гидрометцентра России, возникает до 40 смерчей в год. Самое больше количество смерчей формируется на Черноморском побережье между Таманью и Сочи.

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